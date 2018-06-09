Gazeteci-yazar Temirağa Demir'in dördüncü kitabı olan "Ayrılırken Haber Ver" çıktı. Tüm kitapseverlerin kendinden bir şeyler bulabileceği Demir'in bu yeni çalışması, kitap evlerinden temin edilebiliyor.

"Her Kardan Adam Olmaz", "Edepli Fahişeler" ve "Vedaların Adıyla" kitapları ile kendine ait bir üslup ve okuyucu kitlesi yakalayan yazarın uzun süredir beklenen bu dördüncü kitap çalışması, "Kısa sevdaların uzun acıları olmaz. Kısa sevda da olmaz aslında. Uzun sevdalar, uzun acılar, uzun aşklar, uzun kıvranmalar… Bu kez daha bir anlatacağız gözlerimizin arkasında duran hayalleri, bazıları benim, bazıları senin, bazıları da ortak yaşadıklarımız. Burası dönüşmeye çalışan bir aşkın yalnızlık acısı, kader ve kederin kesiştiği ortaklık, ortalık yere bırakılmaması gereken bir yağmaya hazır biçimsiz eller. Umutlarını kaybettiğinde, gözyaşlarını gökyüzüne satıyor insan. Az’a kanaat ettiğimizden belki de çoğumuz çok’u bulamıyoruz. Aslında gerçekleşmeyen her düşte, Biraz daha ölüyoruz" ön sözü ile okuyucuları ile buluşuyor.

Temirağa Demir

Temirağa Demir, özel bir televizyon kanalında "Buğu" isimli şiir ve müzik programını hazırlayıp sunmakta. Edebiyat hayatında bugüne dek pek çok mecrada yayımlanmış eserleri bulunan, bir şiir albümü ve üç kitap sahibi olan Demir, merakla beklenen bu dördüncü kitap çalışması ile yeni okuyuculara ulaşmayı hedefliyor.

Bursa'da yaşamını sürdüren Temirağa Demir yeni kitabı ile ilgili şunları söyledi: "Bu kitabın demlenme süreci diğer kitaplara göre biraz daha uzun oldu. Kitap çıkalı çok uzun bir süre olmamasına rağmen azımsanmayacak bir kitleye ulaştığı kanaatindeyim; rakamlarda bunu gösteriyor. Kısa öyküler ve denemelerden oluşan "Ayrılırken Haber Ver" hepimizin hayatından kesitler içeriyor. Hemen her hafta farklı lise ve üniversitelerde söyleşilerimiz devam ediyor. Aşk, hasret, sevdayı farklı cümlelerle ele almaya çalıştığım bu kitapta; ayrıca kaçarak evlenen bir kızın annelik macerasını da anlatmaya çalıştım. Bu hikaye çocukluğumun yaşandığı mahalleden kesitler de içeriyor. Okuyanların beğendiği ve yeni okuyacakların da beğeneceğini umduğum bu eser ile daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyorum."



Geçtiğimiz günlerde bir gazetenin ödül töreninde yılın en iyi yazarı ve yorumcusu ödülünü alan Demir’in yazı ve şiir yolcuğu devam edecek.