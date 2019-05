İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Terminatörün perde arkası

Paramount Pictures, Terminatör serisinin yeni filmi Terminator: Dark Fate'in ilk afişini yayınladı.



Arnold Schwarzenegger’in başrolde yer aldığı filmin afişinde Linda Hamilton'ın canlandırdığı efsanevi Sarah Conor karakteri yer alıyor.



Terminator: The Judgement Day'in ardından gelen filmleri yok sayarak ikinci filmin ardından yaşananları konu edinecek yönetmen koltuğuna Deadpool'un yönetmeni Tim Miller oturuyor.

Filmin senaryosunu Nolan'ın Batman filmlerinin senaryosuna imza atan David S. Goyer, usta isim James Cameron, Justin Rhodes ve Billy Ray kaleme alırken filmin oyuncu kadrosunda Mackenzie Davis, Diego Boneta, Natalia Reyes gibi isimler yer alıyor.



ABD’de 1 Kasım’da vizyona girecek olanTerminator: Dark Fate'in Türkiye’de de aynı gün izleyiciyle buluşması bekleniyor.

