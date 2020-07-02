The Beatles'ın yaşayan iki üyesi Ringo Starr ve Paul McCartney'den YouTube konseri

Efsanevi müzik grubu The Beatles'ın yaşayan iki üyesi Ringo Starr ve Paul McCartney 7 Temmuz'da YouTube üzerinden bir konser verecek.

İkili, grubun davulcusu Ringo Starrın 80. doğum günü için bir araya gelecek. Starr, her yıl geleneksel olarak doğum gününde düzenlediği yardım konserini bu yıl corona virüs salgını sebebiyle internet üzerinden düzenlemeye karar verdiğini söyledi.

Rolling Stone dergisine konuşan Starr, "Bu sene hepimiz bir araya gelemeyeceğiz. 100 kişilik brunch yapılmayacak. Ancak bir şov hazırlıyoruz. Müzik ve sohbet dolu bir saat olacak" dedi.



KONSER GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Evden yapılacak organizasyonda Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark Jr., Sheila E., Ben Harper gibi sanatçılar performans sergileyecek. Bu sanatçıların eski konser görüntülerinin de "Ringo'nun Büyük Doğum Günü Şovu"nda kullanılacağı belirtildi.



YouTube yayınından elde edilen gelir Black Lives Matter Küresel Ağı, David Lynch Vakfı, MusiCares ve WaterAid olmak üzere dört farklı sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak: