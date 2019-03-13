7. sezon onayı alan The Blacklist'in yeni sezonunda başlıca rolleri James Spader, Megan Boone, Diego Klatenhoff ve Harry Lennix paylaşmaya devam edecek. Eski bir devlet ajanı olan Raymond Red Reddington’ın maceralarını işleyen dizi, 2013’te ekrana geldiği günden bu yana kanalın en çok reyting toplayan dizilerinden biri olma özelliği taşıyor.



Dizinin kadrosunda ayrıca Amir Arison, Mozhan Marno ve Hisham Tawfiq gibi isimler de rol alıyor.