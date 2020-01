The New Mutants'ın geleceği belli oldu

Marvel Comics'in aynı adlı süper kahraman takımından uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan X-Men film serisinin on birinci filmi (Spin-off) olan The New Mutants’ın, Disney ve Fox birleşmesi sonrası ertelemelerle olan mücadelesi sona erdi.

FRAGMAN HEYECANI

İlk fragmanı 2017'de yayınlanan ve 2018'de vizyona girmesi beklenen The New Mutants'ın yeni fragmanı 6 Ocak günü sinemaseverlerle buluşacak.

3 NİSANDA YAYINLANMASI BEKLENİYOR



Defalarca ertelenen filmin yönetmen koltuğunda oturan Josh Boone sosyal medyadan gelen bir soru üzerine The New Mutants’ın, ertelenme kararı alınmadan önce hazırlanan, orijinal versiyonuyla yayınlanacağını açıkladı. Boone "Eğer öyle olmasaydı reklamını yapmazdım" dedi. The New Mutants’ın 3 Nisan 2020'de seyirciyle buluşması bekleniyor.



The New Mutants ilk fragmanı