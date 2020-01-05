The New Mutants'ın geleceği belli oldu

Logan filmiyle 8 kere canlandırdığı Wolverine rolüne veda eden Avustralyalı oyuncu Hugh Jackman ve Profesör X'i canlandıran Patrick Stewart'tan sonra X-Men serisinin yeni yıldızlarını bir araya getiren The New Mutants’ın geleceği belli oldu. Yönetmeni Josh Boone filmin ertelenme kararı alınmadan önce hazırlanan, orijinal versiyonuyla yayınlanacağını açıkladı.

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Yeni mutantlar belli oldu (X-Men: The New Mutants)

Yeni mutantlar belli oldu (X-Men: The New Mutants)

Marvel Comics'in aynı adlı süper kahraman takımından uyarlanan ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan X-Men film serisinin on birinci filmi (Spin-off) olan The New Mutants’ın, Disney ve Fox birleşmesi sonrası ertelemelerle olan mücadelesi sona erdi.

FRAGMAN HEYECANI

İlk fragmanı 2017'de yayınlanan ve 2018'de vizyona girmesi beklenen The New Mutants'ın yeni fragmanı 6 Ocak günü sinemaseverlerle buluşacak.

3 NİSANDA YAYINLANMASI BEKLENİYOR

Defalarca ertelenen filmin yönetmen koltuğunda oturan Josh Boone sosyal medyadan gelen bir soru üzerine The New Mutants’ın, ertelenme kararı alınmadan önce hazırlanan, orijinal versiyonuyla yayınlanacağını açıkladı. Boone "Eğer öyle olmasaydı reklamını yapmazdım" dedi. The New Mutants’ın 3 Nisan 2020'de seyirciyle buluşması bekleniyor.

The New Mutants ilk fragmanı

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