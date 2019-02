The Newsroom dizisi Donald Trump’lı senaryoyla ekrana dönebilir

Senarist Aaron Sorkin’in HBO dizisi The Newsroom, ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili hikayeyle ekrana dönebilir. İddianın sahibi, dizinin başrol oyuncularından Olivia Munn.



Bir Amerikan haber kanalı olan ACN’de (Atlantis Cable News) çalışan haber spikeri Will McAvoy ve ekibinin bu haber stüdyosundaki hayatlarını konu edinen dizi, üç sezonun ardından 2014’te sona ermişti.

Gece haberlerini hazırlayan ve sunan insanların kamera arkasında kalan yaşamlarını gözler önüne seren dizinin başrol oyuncularından Olivia Munn, dizinin yeniden ekranlara dönebileceğine dair ipucu verdi.

Dizide ekonomist Sloan Sabbith karakterine hayat veren Munn, Entertainment Tonight’a verdiği röportajda, “Tom ve ben Sorkin’le dizi hakkında konuşuyoruz. O çok yoğun ama tekrar bir araya geleceğimize dair umudumuzu yüksek tutuyoruz” dedi.

"DİZİ, GAZETECİLERE BİR AŞK MEKTUBU"

Jeff Daniels, Emily Mortimer, Dev Patel, Alison Pill ve Thomas Sadoski’nin de rol aldığı The Newsroom dizisi hakkında konuşan Munn, “Gazetecilik okuluna gitmiş, gazetecileri ve medyayı her zaman seven biri olarak bana göre dizi daima gazetecilere bir aşk mektubuydu, gerçekten anlatmak istedikleri hikaye için verdikleri mücadeleyi gösteriyor” dedi.

