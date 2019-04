The Umbrella Academy'ye 2. sezon onayı

Şubat ayında yayınlanan ilk sezonuyla geniş izleyici kitlesine ulaşan Netflix dizisi The Umbrella Academy'ye 2. sezon onayı geldi.



Ellen Page ile beraber dizinin oyuncu kadrosunda Robert Sheehan, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Colm Feore ve Mary J. Blige gibi isimler yer alıyor.



Gerard Way ve Gabriel Ba ikilisinin çizgi roman serisinden uyarlanan The Umbrella Academy, 1989 yılında aynı gün dünyaya gelen ve esrarengiz bir mucit tarafından süper kahraman olarak yetiştirilen yedi kardeşin Dünya’yı kurtarmak için yıllar sonra yeniden bir araya gelmesini anlatıyor.