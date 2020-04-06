The Weeknd'in yeni albümü müzik listesi zirvesinden inmiyor

Ünlü şarkıcı The Weeknd, müzik listelerindeki hakimiyetini sürdürüyor.



30 yaşındaki Kanadalı R&B şarkıcısı, yeni albümü After Hours ile Billboard 200 listesinde iki hafta üst üste bir numarada kaldı.



Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan şarkıcının yeni albümü çıkar çıkmaz ABD’de 138 bin satış gerçekleştirdi.

SELENA GOMEZ DE TAVSİYE ETTİ



2017’de birliktelik yaşadığı ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, karantina günlerinde seyrettiği filmler ve dinlediği müzikler listesini yayımlamış, The Weeknd’in yeni albümü de bu listede yer almıştı.

