The Weeknd'in yeni albümü müzik listesi zirvesinden inmiyor

Dünyaca ünlü RB şarkıcısı The Weeknd'in yeni albümü After Hours, karantina günlerinde yüksek satışıyla Billboard 200 listesinin zirvesine yerleşti.

ntv.com.tr 06.04.2020 - 12:08

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Ünlü şarkıcı The Weeknd, müzik listelerindeki hakimiyetini sürdürüyor.

30 yaşındaki Kanadalı R&B şarkıcısı, yeni albümü After Hours ile Billboard 200 listesinde iki hafta üst üste bir numarada kaldı.

Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan şarkıcının yeni albümü çıkar çıkmaz ABD’de 138 bin satış gerçekleştirdi.

SELENA GOMEZ DE TAVSİYE ETTİ

2017’de birliktelik yaşadığı ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, karantina günlerinde seyrettiği filmler ve dinlediği müzikler listesini yayımlamış, The Weeknd’in yeni albümü de bu listede yer almıştı.  

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