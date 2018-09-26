Thor: Ragnarok'un Valkyrie'si Tessa Thompson ile birlikte Men in Black'in yeni uyarlaması için sette olan Marvel Evreni’nin Thor’u Chris Hemsworth, bugünlerde ülkesinde yaptırdığı malikane ile gündemde.



35 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun 42 bin metrekarelek alana inşa ettirdiği yeni ev havadan görüntülendi. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olan ev sosyal medyanın da gündemine oturdu.



Chris Hemsworth'ün malikanesini gören birçok kişi, yanındaki evlerin minyatür gibi görünmesine yol açan dev bina için sosyal medyada "Buraya fabrika mı, AVM mi, okul mu inşa ediliyor?" yorumunu yaptı.