Thrash metalin dev ismi Overkill, üç konser için Türkiye'ye geliyor. Ünlü grup 26 Eylül Perşembe akşamı KüçükÇiftlikPark’ta, 27 Eylül Cuma akşamı İzmir Sold Out'ta, 28 Eylül Cumartesi akşamı da Ankara'da Milyon Performance Hall'da sahne alacak.

Temelleri 1980 yılına dayanan ve isimlerini Motörhead’in OverKill parçasından alan New Jersey’li grup 1985 yılında yayınladıkları Feel The Fire ve sonrasında peş peşe çıkardıkları Taking Over ve Under The Influence albümleri ile kısa sürede tüm dünyaya Overkill ismini öğrettiler. 1989 tarihli Years of Decay ve sonrasında 1991 tarihli Horrorscope albümleri ile ise thrash metalin zirvesindeki yerlerini perçinlediler.



Aktif olduğu kadar üretken de olan ve 34 yıllık kariyerine 19 albüm sığdırırken aynı zamanda bu süre zarfında tüm dünyayı turlayan grup, ilki 20 yıl önce 1999’da olmak üzere, ülkemize daha önce 5 kere geldi.



Overkill, bu yıl çıkan yeni albümleri Wings of War turnesi kapsamında, Hammer Müzik & Vera Müzik organizasyonu ile 6. kez ülkemizde olacak.