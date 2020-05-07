‘Tiyatronun Oscar’ları Tony Ödülleri tamamen iptal edilebilir

‘Tiyatronun Oscar Ödülleri’ olarak anılan Tony Ödülleri’nin bu yıl ertelendiği duyurulsa da hiç yapılamayabilir. 2020 Tony Ödülleri’nin 7 Haziran olan tören tarihi ertelense de bu yıl tamamen iptal edilmesi söz konusu olabilir.



Antoinette Perry Broadway Tiyatrosu'nda Mükemmellik Ödülleri, daha yaygın adıyla Tony Ödülleri’nde Broadway tiyatrosunda oynanan oyunlar değerlendiriliyor. Ödül alacak isimlerin ve oyunların belirlenmesi için Broadway oyunlarının izlenerek oy verilmesi gerekiyor. Ancak corona virüs salgını nedeniyle Broadway’in 12 Mart’ta kapılarını kapatması sonucu ödül için değerlendirilecek bir oyun kalmamış oldu.



Bu sezon Moulin Rouge!, Jagged Little Pill, Slave Play ve The Inheritance olmak üzere çok az sayıda oyun sergilenebildi.

Oyuncu Ali Stroker, geçen yıl Tony Ödülleri tarihinde ilk kez bir tekerlekli sandalyeli oyuncu olarak ödül kazandı. Stroker, Oklahoma adlı müzikaldeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

İKİ SEÇENEK MASADA

Değerlendirilen seçenekler arasında, 2020 Tony Ödülleri’nin tamamen iptal edilerek, 2021’de yapılan törenle hem 2020 hem de 2021 oyunlarının ödüllendirilmesi var. Diğer bir seçenek de Tony Ödülleri’nin 2020 yılı sonunda gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilmesi.