Doğu Avrupa’nın önemli festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Bükreş Uluslararası Film Festivali, 11-16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yönetmen Tolga Karaçelik’in filmi Kelebekler, En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü. Çalışmaları nedeniyle törene katılamayan yönetmen Tolga Karaçelik, gönderdiği kısa bir video ile Kelebekler'i bu ödüle layık gören herkese teşekkür etti.

Tolga Karaçelik, yazıp yönettiği bir garip aile komedisi Kelebekler ile Sundance Film Festivali 2018’de tarihi bir başarıya imza atarak, Dünya Sineması Büyük Ödülü’nü kazanan ilk ve tek yerli yapım oldu. Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı film, Avrupa prömiyerini ise 47. Uluslararası Rotterdam Film Festivali kapsamında yaptı.

30 Mart’ta Türkiye’de vizyona giren film ayrıca, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü ile En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü (Tolga Tekin); 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tuğçe Altuğ), En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Gülçin Kültür Şahin) ve En İyi Kurgu (Evren Luş) ödüllerini kazandı.