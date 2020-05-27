Tom Cruise’un yeni filmini Doug Liman yönetecek

NASA ve SpaceX işbirliğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)’nda çekilecek Tom Cruise’lu filmi daha önce American Made ve Edge of Tomorrow’da ünlü Doug Liman yönetecek.

27.05.2020 - 11:31

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Elon Musk ile Tom Cruise'dan uzayda film geliyor

Elon Musk ile Tom Cruise'dan uzayda film geliyor

Tom Cruise‘ün bugüne kadarki en çılgınca projesine imza atmaya hazırlandığı yönünde ilk haberler geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve Cruise’ün uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk ile birlikte çalıştığı belirtilmişti.

Kısa süre sonra bir açıklama yayınlayan NASA, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk’ın şirketi SpaceX ve Tom Cruise ile çalıştıklarını doğruladı.

Tom Cruise’un başrolünde yer alacağı bu filmi, daha önce American Made ve Edge of Tomorrow filmlerinde başarılı oyuncuyla çalışan Doug Liman yönetecek.

Doug Liman’ın projeye yeni dâhil olmadığı, projenin yaratım sürecinde Tom Cruise ile birlikte çalıştığı belirtiliyor. Şu sıralar senaryosunun ilk taslağını yazmakla meşgul olan Liman, aynı zamanda filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

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