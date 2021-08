Tom Hanks'in yeni projesi belli oldu

Tom Hanks, Wes Anderson'ın büyülü dünyasına girmeye hazırlanıyor. İki Oscar ödüllü Forest Gump yıldızı, yönetmenin henüz isimlendirilmemiş bir sonraki filminde küçük bir rol oynayacak. Beyazperde'nin haberine göre Hanks, Tilda Swinton, Bill Murray ve Adrien Brody'nin de aralarında bulunduğu yıldızlar kadrosuna katılarak Anderson'la çalışan oyuncular listesine dahil olacak.



Hanks'in, daha önce Steven Spielberg, Jonathan Demme, Paul Greengrass, Robert Zemeckis ve Coen Brothers gibi isimlerle iş birliği yapan bir oyuncu olduğu ve sektördeki on yıllar boyunca en iyi auteur (çok yönlü) yönetmenlerle seçici olarak çalıştığı düşünülürse, bu dikkate değer bir tercih olarak göze çarpıyor. Anderson'ın son filminin konusuyla ilgili ayrıntılar şimdilik gizli tutuluyor.



Anderson, son olarak gazeteciliğe olumlu eleştiriler sergilediği bir aşk mektubu olarak adlandırılan The French Dispatch'i çekti ve Cannes'da prömiyer yaptı. Film, 22 Ekim'de genel gösterime girecek. Başrollerinde Frances McDormand, Timothee Chalamet, Benicio Del Toro, Elisabeth Moss, Willem Dafoe ve Jeffrey Wright'ın yanı sıra adı geçen Brody, Murray ve Swinton yer alıyor.

PEŞ PEŞE PROJELER



Hanks, kısa süre önce Apple TV Plus için 2. Dünya Savaşı draması Greyhound'da rol aldı ve A Beautiful Day in the Neighborhood'da Fred Rogers'ı canlandırarak Oscar adaylığı kazandı. Daha sonra Disney Plus'ta gösterime girecek olan Pinokyo'nun canlı aksiyon versiyonunda Geppetto olarak ve Baz Luhrmann'ın Elvis Presley hakkındaki isimsiz filminde Albay Tom Parker olarak yer alacak