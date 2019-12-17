Top Gun: Maverick'ten yeni fragman ve yeni afiş

Top Gun'ın merakla beklenen devam filmi Top Gun: Maverick'ten yeni afiş ve fragman paylaşıldı. Afişi, filmi başrol oyuncusu Tom Cruise kendi sosyal medya hesabında yayınladı.

Orijinal yapımdan 34 yıl sonra, 26 Haziran 2020’de gösterime girecek olan filmde Maverick karakterini canlandıran Cruise’a Ed Harris eşlik ediyor. Yeni filmde Maverick artık drone’ları anlamaya çalışan bir eğitmen olarak seyirci karşısına çıkıyor.



Joseph Kosinski’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncuları arasında Glen Powell, Lewis Pullman ve Jon Hamm de yer alıyor.

TOP GUN: MAVERICK'İN YENİ FRAGMANI