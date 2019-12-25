Topkapı Sarayı an be an takip ediliyor (Kayma durduruldu)

Topkapı Sarayı'nın Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlanmasının üzerinden 3 ay geçti. Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, sarayın değişen yüzünü anlattı. Sabah'dan Uğur Yıldırım'ın haberina göre; Fatih Köşkü'ndeki devasa yarıkları gösteren Çapoğlu, yaşanan kaymanın durdurulmasının ardından Aletsel Gözlem Cihazları ile sarayın artık adım adım izlendiğini söyledi. Tören Tahtı'nın da ziyarete açıldığını kaydeden Çapoğlu, depolarda bekleyen birçok tarihi eserin de kısa sürede sergiye sunulacağını ifade etti. Sarayda depreme karşı önlemleri de paylaşan Ahmet Çapoğlu şunları kaydetti:



39 METRELİK İSTİNAT DUVARI YAPILDI

Kültür Bakanlığı zamanında başlayan projeyle sarayın Sarayburnu'na bakan yamacında fore kazıklar ve istinat duvarları yapılmasını kararlaştırmıştı. Kayma tespit edilen yamaca 4.5 metre yüksekliğinde 39 metre uzunluğunda istinat duvarı yapıldı. Aynı yamaca 150 cm çapında 35 fore kazık ile 1.5 metre çapında 350 mini kazık çakıldı.

Topkapı Sarayı'nda yaşanan kaymanın ardında Fatih Köşkü'nün içinde derin çatlaklar oluşmuştu. Kaymanın durdurulmasıyla köşkün içinde büyük bir restorasyon çalışması başlatıldı. Betonarme sıvalar kaldırıldı. Kubbesindeki bin 500 tonluk beton kaldırıldı. Yerine orijinal halinde olduğu gibi ahşap kubbe yapıldı.

KÖŞKÜN RESTORASYONU 2021'DE BİTECEK



Yine köşkün farklı noktalarına anlık olarak olası deprem ve zemin hareketlerini tespit edebilmek için 57 adet Aletsel Gözlem cihazı takıldı. Sarayın içindeki sismik her hareket gün gün raporlanmaya başlandı. Köşkün restorasyonu 2021 Nisan'da bitecek.

ZİYARETE AÇILACAK



Seferli Koğuşu'nun restorasyonunda padişahların kullandığı hamama ulaşılmıştı. Hamamın restorasyonu da bitti, önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak.