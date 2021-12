Truth Be Told'a üçüncü sezon onayı

İkinci sezon finalinden kısa bir süre sonra Truth Be Told dizisi üçüncü sezon onayı aldı.



Başrolünde Octavia Spencer'ın yer aldığı dizide Nichelle Tramble Spellman yürütücü yapımcı olarak görevini sürdürüyor.



Dizide Spencer, gerçeği ve adaleti sürdürmek için hayatı dahil her şeyi riske atan podcast yapımcısı Poppy Scoville'i canlandırıyor.



Spellman, “Poppy Scoville yolculuğunun Apple TV Plus'ta gelişmeye devam edeceğinden dolayı heyecan duyuyorum. Ayrıca, Maisha Closson'ı yeni showrunner ve baş yapımcımız olarak karşıladığım için çok heyecanlıyım. Sizin için sakladığımız her şeyi size göstermek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin