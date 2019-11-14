Türk sineması Hollywood'un kalbinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğinde düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali başladı. ABD'nin Los Angeles şehrinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen festivalin başlangıcı, Harmony Gold Theater'da yapıldı.

İLK GÜN 2 FİLM



Festivalin ilk gününde Ahmet Katıksız'ın Bizim İçin Şampiyon ve Banu Sıvacı'nın Güvercin filmleri sinemaseverlerle buluştu.



BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FRAGMANI

Türkiye'nin ve Türk sinemasının imajına küresel ölçekte katkı sağlamayı hedefleyen festival kapsamında ayrıca Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı, Burak Çevik'in Aidiyet ve Eylem Kaftan'ın Kovan filmi gösterilecek.

30'DAN FAZLA ÜYE KATILACAK

2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin kapanış galası, ABD sinema sektörünün önemli isimlerinin yanı sıra 30'dan fazla Oscar Akademi ve Golden Globe üyesinin katılımıyla 15 Kasım'da yapılacak.



Kırmızı halı seremonisi ile başlayacak gala gecesinde, Türkiye'nin 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen Bağlılık Aslı filminin gösterimi yapılacak. Gösterime yönetmen Semih Kaplanoğlu ve filmin başrol oyuncusu Kübra Kip katılacak.

BAĞLILIK ASLI FRAGMANI