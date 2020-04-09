Türk Tarih Kurumu eserleri dijitale taşındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu arşivindeki eserleri dijital ortamda erişime açtı.

Kurum kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928 yılından önce yayımlanan 14 bin 605 eserin dijital erişimi kütüphanenin internet sayfasından sağlanıyor. Eserlere t.co/trHw5oJkn5?amp=1 adresinden ulaşılabiliyor. Erişime açılan eserlerden 1331 basımı Köprülüler, 1326 basımı Cihad Emr-i Haktır ve 1328 basımı Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı başlıca eserler arasında yer alıyor.