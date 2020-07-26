Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi açılışa hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılı Mart ayında temelini attığı Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hazırlıklarda sona gelindi. Muğla merkezde kültür ve sanatı günlük hayatın içine entegre edecek tesis komşu olduğu Kışla Parkı, Gençlik Merkezi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi ile bütünleşerek birçok sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak.



Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 4 bloktan oluşuyor. A Blok’ta 1000 kişilik çok amaçlı salon ve 304 kişilik seminer salonu, B Blok’ta kitap kafe, spor salonu ve ofisler, C Blok’ta çocuk atölyesi, 100 öğrenci kapasiteli kreş, halk ve çocuk kütüphanesi, D Blok’ta atölyeler, sergi salonu ve kafeden oluşuyor. Ayrıca etkinlik terası, çalışma salonları ve 314 araçlık kapalı otoparkı bulunuyor.



Muğla’nın Anadolu medeniyetlerini coğrafyasında ve kültüründe yaşatan özel bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün kültürün ve sanatın şehri Muğla’ya Türkan Saylan’ın isminin verildiği böyle bir yatırımı kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirtti.

