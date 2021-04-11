Türkçe pop müzik birinci sırada: Bu kadar kişi yanılıyor olamaz

Türkçe pop müzik, kullanıcılar tarafından Türkiye’de en çok dinlenen müzik türü kayıtlara geçti.



Spotify, pop sanatçıları ile işbirliği yaparak Türkiye’nin en büyük çalma listesi Türkçe Pop’un gücünü vurgulayan bir kampanyaya imza attı.



Diğer yandan bu kampanya ile birlikte sanatçıların, hayranları ile kendi hikayelerini paylaşabilecekleri yepyeni bir özellik de Türkiye’de ilk kez, Türkçe Pop çalma listesi üzerinden müzikseverler ile buluştu. Spotify Clips özelliğinin Türkiye kullanımı, pop sanatçılarının hayranlarına listedeki son şarkıları ile ilgili sırlarını anlattıkları hikayelerle başladı.



Spotify, ünlü pop sanatçılarıyla bir araya gelerek, Türkiye’nin en büyük çalma listesi Türkçe Pop’un gücünü “Bu kadar kişi yanılıyor olamaz” mottosuyla hem dijital platformlara hem de outdoor’a taşıdı. Kampanyada, Zeynep Bastık, Irmak Arıcı, Hande Ünsal, Ziynet Sali, Buray, Edis, Tuğçe Kandemir, Ece Seçkin, Bilal Sonses, Oğuzhan Koç gibi ünlü isimler, Türkçe Pop listesinin takipçi sayısına atıfta bulunarak, "919,395 kişi yanılıyor olamaz" dedi.

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