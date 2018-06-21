Yeşilçam’ın efsanevi filmlerinde imzası olan Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’da üzücü bir olay yaşadı. İnanoğlu, evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek bel kemiğini kırdı.
Yaşanan bu üzücü olay sonrası Türker İnanoğlu, Bodrum’dan İstanbul’a getirilerek tedaviye alındı.
Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi gören Türker İnanoğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi. Kısa bir süre içinde kendisini toparlayan İnanoğlu, bugün taburcu oldu.
Türker İnanoğlu bel kemiğini kırdı
Sanat
Bodrum'da bel kemiğini kıran 'Bay Sinema' lakaplı usta yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, İstanbul'da gördüğü tedavi sonrası taburcu oldu.
Yeşilçam’ın efsanevi filmlerinde imzası olan Türker İnanoğlu, yaz tatilini geçirmek için gittiği Bodrum’da üzücü bir olay yaşadı. İnanoğlu, evinin merdivenlerinden inerken dengesini kaybederek bel kemiğini kırdı.