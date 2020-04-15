Türker İnanoğlu'ndan Atlas Sineması açıklaması

1985 yılında beri İrfan Atasoy’la sinemayı işlettiklerini belirten İnanoğlu Hürriyet'ten İsmail Bayrak' şöyle konuştu: “Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Turizm ve Kültür Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, TÜRVAK Türker İnanoğlu Vakfı Sinema-Tiyatro Müzesi’nde ziyarete geldiğinde müzeyi çok beğenmiş ve tebriklerini sunmuştu.



"CEBİMİZDEN ÖDEME YAPIYORDUK"

Sayın Ersoy, Atlas Sineması’nın durumunu sorduğunda ise; ben de zarar içinde olduğunu ve her ay 10-15 bin TL cebimizden ödeme yapıldığını aktarmıştım. Sayın Mehmet Nuri Ersoy da; ‘Biz burayı bütün galaların ve film festivallerinin yapıldığı bir sinema haline getirelim’ dedi. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu projeye katılmak istedim ve ‘Evet’ dedim. Sonrasında bakanlığın restorasyon çalışmaları için tahliye ettik.”

"SANAT MERKEZİ HALİNE DÖNÜŞECEK"



Restorasyon çalışmalarının başladığını belirten İnanoğlu, “Yan taraftaki Kulis Bar Restoran ve Küçük Sahne Tiyatrosu da bünyesine katılarak, büyük ve kompleks bir sanat merkezi haline dönüşecektir. Atlas Sineması, sinema sarayı olacak. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafından gelecek ziyaretçilerine; birçok kitap ve film arşivlerinden oluşan zengin bir sanat müzesi olarak hizmet verecektir” dedi.

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