Türkiye Yayıncılar Birliği raporuna göre kitap üretimi arttı

Türkiye Yayıncılar Birliği, kategorilere göre hazırladığı ve sektör verilerini içeren 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’nu açıkladı. 2019 yılının üretim verilerine göre toplam 423 milyon 602 bin 825 adet kitap üretilerek satışa sunulurken 2019 perakende kitap pazarının büyüklüğü yüzde 27,09 artışla 8 milyon 852 bin TL oldu. Raporda yer alan rakamların, bağımsız yayıncılığımızın çeşitlilikteki başarısını ortaya koyduğunu belirten Türkiye Yayıncılar Birliği, ülkemiz yayıncılığının yeni yayınlanan 68 bin 554 kitap çeşidiyle, IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) verilerine göre dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini koruduğunu da aktardı.



KİTAP ÜRETİMİ ARTTI



2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre; bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretimi geçen yıla göre yüzde 3,16 oranında artarken segmentlere göre düşüşler de oldu.



2019 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörden satın aldığı ve kendi matbaasında bastığı kitapların toplam adedi 153 milyon 446 bin 132 iken, dijital eğitime geçilmesi sebebiyle bu sene açık öğretim için kitap üretilmedi. MEB’in bastığı kitaplarla birlikte toplam kitap üretimi 577 milyon 48 bin 957 adet oldu.



KİŞİ BAŞINA 6,9 KİTAP DÜŞÜYOR



TÜİK’in verilerine göre 31 Aralık 2019 itibarıyla nüfusun 83 milyon 154 bin 997 olduğu ülkemizde, kişi başına düşen üretilen kitap sayısı 2019’da 6,9 oldu.



EĞİTİM YAYINCILIĞI SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ



Eğitim yayıncılığı, 2019 yılında da hem üretim artışıyla hem de ciro artışıyla sektördeki lokomotif özelliğini korudu. Yardımcı kaynak ve sınavlara hazırlık kitapları 228 milyon 559 bin 913 adetlik üretimle geçen yıla göre yüzde 6,12 artan eğitim yayıncılığı, toplam kitap üretiminde yüzde 53,96’lık payla sektördeki liderliğini elinde tutmaya devam ediyor.

DİNİ YAYIN ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ



Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 2019 yılında 147 milyon 96 bin 782 adet kitap üretimiyle toplam üretimin yüzde 34.93’ünü oluştururken 2018 yılına göre bu alanda yüzde 5.33’lük artış yaşandı. Araştırma-inceleme kitapları 79 milyon 387 bin 610 adet bandrolle geçen yıla göre yüzde 6,58 oranında artarken, toplam kitap üretiminin yüzde 18,74’ünü oluşturdu.

27 milyon 303 bin 62 adet kitapla bir önceki seneye göre yüzde 10,45’lik artış yaşayan edebiyat kitapları, toplam üretimin yüzde 6,45’ini oluşturdu. 41 milyon 271 bin 110 adet bandrolle yüzde 0,01’lik düşüş gösteren çocuk ve ilk gençlik kitapları, toplam üretimin yüzde 9,74’ünü oluşturdu. Her türlü dini yayınların üretimi bu yıl 36 milyon 899 bin 907 adet olarak gerçekleşerek 2018 yılına göre yüzde 16,95 bir düşüş yaşadı. Bu kategori, yayıncılığın en fazla düşüş gösteren segmenti olup üretimin yüzde 8,71’ini oluşturdu. İthal yayınlar 5 milyon 290 bin 731 adet kitapla yüzde 10,35’lik düşüşle toplam üretimde yüzde 1,25’lik paya sahip olurken; akademik yayınlar 4.890.495 adet bandrolle 2018 yılı üretimine göre %9,63 oranında artış yaşadı ve toplam kitap üretiminin %1,15’ini oluştururdu.



YENİ YAYINLANAN KİTAP SAYISI 68 BİN 554’E ÇIKTI



2018 yılında 67 bin 135 adet üretilen yeni başlık sayısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ISBN Ajansı’ndan alınan bilgilere göre 2019 yılında genel toplamda %2,11’lik artış göstererek 68 bin 554 oldu. Toplam başlık sayısının 61 bin 512’si basılı kitap formatında, 6 bin 487 adedi e-kitap ve 1000’e yakın da sesli kitap başlığı bulunuyor. Bu rakamlar bağımsız yayıncılığımızın çeşitlilikteki başarısını ortaya koyarken Türkiye yayıncılığı, IPA (Uluslararası Yayıncılar Birliği) verilerine göre dünya sıralamasında 6. sıradaki yerini korumaya devam ediyor.



Türkiye’de ISBN Ajansı’ndan alınan bilgiye göre 2017’den bu yana aktif olarak ISBN alan toplam yayıncı sayısı 10 bin 389. Kendi kitabını basan yazar-yayıncı sayısı ise 4 bin 846. Bu toplamın 5 bin 543’ü, ağırlıklı olarak yayınevleri ancak düzenli kitap yayınlayan bağımsız yayıncı sayısının 2 bin 200 civarında olduğu gözleniyor.



KİTAP PAZARI 8 MİLYON 852 BİN TL OLDU



2019 yılında Türkiye yayıncılık perakende pazarı büyüklüğü, 2018 yılına göre cari fiyatlarla yüzde 27,09 artış göstererek 8.852 milyon TL oldu. 4.961 milyon TL ile eğitim yayınlarının liderliğini koruduğu sektörde, kültür yayıncılığı 3.307 milyon TL ile pazarın yüzde 37,36’sını oluştururken bir önceki yıla göre yüzde 9,43 artış gösterdi.

Bu artışta, 2017 yılındaki sınav sistemi değişikliği nedeniyle yaşanan eğitim yayıncılığındaki kayıpların 2019 yılına da yayılarak telafi edilmesinin ve döviz kurundaki dalgalanmalar sonucunda kitap fiyatlarında 2018 yılından gelen artışların etkili olduğu gözlendi.

