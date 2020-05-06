Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether 9 Mayıs'ta evlerde

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether bu kez evlere konuk olacak. Festtogether, bu sefer İhtiyaç Haritası aracılığıyla Covid-19 salgını sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlara destek olmak için 9 Mayıs Cumartesi evlere konuk olmaya hazırlanıyor.

2015 yılında kurulan, 90 binden fazla üyesi olan, 350 sivil toplum kuruluşuyla işbirliği yapan ve bugüne kadar 1,5 milyondan fazla ihtiyacı gidermiş bir online platform olan İhtiyaç Haritası, festivalde de gün boyu toplanacak desteklerle salgından kaynaklanan ihtiyaçları karşılayacak.



Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak destekçilere ulaşmayı hedefleyen Festtogether’da gün boyu birçok ünlü ismin katılacağı konserler ve sohbetler gerçekleştirilecek. “Festtogether Evde”, 9 Mayıs Cumartesi tüm gün boyunca NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayınlanacak.



FESTİVALİN EV SAHİPLERİ:

Alina Boz, Bade İşçil, Didem Balçın, Gonca Vuslateri, Gupse Özay, Hayal Köseoğlu, Hazal Kaya, İbrahim Selim, İrem Sak, Kubilay Aka, Melikşah Altuntaş, Melis Sezen, Meriç Aral, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Öykü Karayel, Pınar Deniz, Sarp Apak, Şebnem Bozoklu, Tanem Sivar, Yekta Kopan, Yıldıray Şahinler.



FESTİVALİN MİSAFİRLERİ:



Adamlar, Athena, Ayben, Ayşe Tütüncü, Baba Zula, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Ceylan Ertem, Ekin Beril, Elektro Hafız, Emir Yargın, Emre Kula, Erdem Yener, Fatma Turgut, Fazıl Say, Fuat Güner, Gaye Su Akyol, Gazapizm, Gripin, Islandman, Kalben, Karsu, Kerem Görsev, Manga (Ferman Akgül), Melike Şahin, Nova Norda, Nükhet Duru, Özge Fışkın, Pera, Redd, Sertab Erener, Sıla, Şanışer, Şevval Sam, Tuluğ Tırpan, Ufuk Beydemir, Yeni Türkü, Zeynep Doruk.



GÜNÜN PANELLERİ:



UNDP ve Mert Fırat ile İklimce Sohbetler



İhtiyaç Haritası Paneli



Tider ile Pandemide İnovatif Çözümler



Google ve Özgür Bolat ile Djital Ebeveynlik



Sivil Toplum Kuruluşlarının Dayanışma Hikayesi

