Türkiye’nin iPad Pro ile yapılan eserlerinden oluşan ilk sergisi "Çift Sayfa” tümüyle digital ortamda çizilmiş eserlerden oluşuyor. Kaan Bağcı, Ethem Onur Bilgiç, Furkan Nuka Birgün, Yıldıray Çınar, Sedat Girgin, Sadi Güran, Gökçe İrten, Eda Noyan ve Burak Şentürk birbirleriyle konuşan veya birbirini tamamlayan ikişer işini bu sergide buluşturuyor.



Bant Mag İllüstrasyon Editörü Sadi Güran, "Aşk uğruna kim kendinden ne kadar verecek ve elde ne kalacak sorusu üzerine yaptığım bu çalışmalarda çoğu dijital çalışmamda olduğu gibi yine baskı tadı verecek fırçalar kullanıp dijital dünyanın sınırsız, çok renkliliğini içersinde yine hüznü ve zevki bir arada yakalamaya çalıştım” dedi.



Karikatürist Selçuk Erdem, iPad Pro’da uzun zamandır çizmemesine rağmen bu sergi için biraz bilmediği alanlara girdiğini ve özellikle renklendirirken daha önce kullanmadığı fırçalarla deneyler yaptığını belirtti. İçerik olarak da çocukluk hayallerine giren çizer, “Çizmek her zaman bir oyun aslında!" dedi.



Çift Sayfa sergisi, 2 Mayıs tarihine kadar Kadıköy Bina’da ziyaret edilebilecek.