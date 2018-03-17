Üç boyutlu Seyit Onbaşı Çanakkale Müzesi’nde

Bu yıl 103.’sünü kutlamacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nde Çanakkale Kara ve Deniz Savaşları’nda kahramanlık destanı yazan askerleri anmak, şehitlere olan saygıyı göstermek için ülkenin çeşitli yerlerinde törenler düzenlenecek. Bu zaferin coşkusunu yaşamak isteyenlerin İstanbul’daki durağı Bağcılar’daki Çanakkale Harbi Müzesi olacak.



Bağcılar Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Outdoor Factory tarafından üç boyutlu olarak hayata geçirilen ve Çanakkale Harbi Müzesi genç, yaşlı binlerce kişinin askerlerimizi anmak için buluştuğu yer olacak. İçerisinde Rumeli Mecidiye Tabyası’nda görevli Seyit Onbaşı’dan, Türk ve Anzak askerlerinin siperlerin canlandırıldığı platformlara, Kültür Bakanlığı’ndan alınan ve Çanakkale Harbi’nde kullanılmış silahlardan, askerlerin kullandığı envanterlere kadar birçok gerçek olayın sergilendiği Çanakkale Harbi Müzesi’nde ziyaretçiler zaferi en gerçekçi haliyle yaşayacak.



MİLLİ MÜCADELE SİLAHLARI SERGİLENECEK



Bağcılar Çanakkale Harbi Müzesi’nin yapımını üstlenen Outdoor Factory Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, “Bu anlamlı ve özel günde Çanakkale’ye gidemeyenler tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ mesajı veren, her yaştan insanın ülkenin çeşitli köşelerinden gelerek Türk halkı için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızı anmak üzere Bağcılar’daki üç boyutlu Çanakkale Harbi Müzesi’ne gelmesini bekliyoruz. Müzemizde vatan savunması için verilen eşi benzeri olmayan mücadele esnasında kullanılan Kültür Bakanlığı tarafından tarafımıza tahsis edilen tüfek, tabanca, kama, kılıç, envanterler, saatler gibi birçok eser ziyaretçilerle buluşacak” dedi.