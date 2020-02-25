Üç Silahşör balesi görme engelliler için sahnede

Alexandre Dumas’ın ölümsüz eserinden bale sahnesine aktarılan Üç Silahşor, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından bu kez özel olarak görme engelliler için sahne alıyor. İDOB, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, Fındıklı Rotary Kulübü ve Sesli Betimleme Derneği işbirliğinde düzenlenecek gösterim 29 Şubat Cumartesi, saat 16.00’da Süreyya Operası’nda gerçekleşecek.

SAHNEYİ DOKUNARAK HİSSEDECEKLER

Türkiye’de ilk kez 2016 yılında sesli betimleme ile Fındıkkıran Balesi'ni izleyen görme engelliler bu kez Üç Silahşör balesini izleyebilecek. 220 görme engelli sanatsever, gönüllülerin desteğiyle sahneyi dolaşacak ve kostümlere dokunarak inceleyecekler.



ESER KULAKLIKLARLA ANLATILACAK



Bale temsilinin sesli betimlemesini yapacak uzmanlar, eserin sesli olarak yorumlanması için hazırlıklarını tamamladı. Temsil sırasında kendileri için ayrılmış özel alanda, canlı olarak gördüklerini anlatacak uzmanlar sahnenin atmosferini, yaşananları, kulaklıklar aracılığıyla görme engellilere ulaştıracak.