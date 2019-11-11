Uçak kazasında hayatını kaybeden arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’nun anısına Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali düzenleniyor

Bu yıl ilk kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 15-19 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Solo Arp ve Oda Müziği Yarışmaları’nın yanı sıra jüriyi oluşturan dünyaca ünlü sanatçıların vereceği konserler ve ustalık sınıflarının yer aldığı festival, Ceren Necipoğlu’nun ablası A. İmre Tüylü’nün önderliğinde, “Sanat ve müzik aşkı, gençlerle yol bulsun!” sloganıyla düzenleniyor. Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, sanatçının “paylaşarak öğrenme” felsefesini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.



Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi ve Arp Sanat Dalı Başkanı, dünyaca ünlü arp sanatçısı ve pedagog Ceren Necipoğlu; Brezilya’nın başkenti Rio de Janerio’da verdiği konserden dönerken, 1 Haziran 2009’da Air France Havayolları’na ait uçağın Atlas Okyanusu’na düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

FESTİVALİN MİSYONU 'PAYLAŞARAK ÖĞRENME'



Kardeşini “Özellikle kızların eğitimine büyük önem veren Ceren, öğrencilerinin mesleki gelişimi için onları uluslararası etkinliklere beraberinde götürüp, dünya vatandaşı olarak yetiştirme gayreti içindeydi. Sadece birer arp sanatçısı değil, aynı zamanda müziğe, sanata ve insanlığa katkı sağlamak adına üreten ve her zaman kendisini geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştı. Disiplinli, akılcı ve sağlam temeller üzerine kurduğu öğretisiyle, öğrencilerini her zaman kendi yaşamında ön planda tutmuş; onların başarılı ve iyi birer birey olarak yetişmesi için büyük çaba sarf etmişti” diye anlatan A. İmre Tüylü; Necipoğlu’nun eğitmenlikle yetinmeyip, o dönem Türkiye sınırları içerisinde bu denli tanınmayan arp çalgısını herkese tanıtmak ve sevdirmek için de büyük çaba sarf ettiğini dile getiriyor. Festival, ömrünü arp sanatına adayan Ceren Necipoğlu’nun “paylaşarak öğrenme” misyonunu yaygınlaştırmayı; katılan tüm gençlerin yeni ufuklar keşfetmesine yardımcı olmayı ve Türkiye’de arp sanatının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

YARIŞMA BAŞVURULARI BAŞLADI

Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali’nin programında; tüm dünyadan sanatçıların katılabileceği Solo Arp ve Oda Müziği Yarışmaları, konserler ve ustalık sınıfları yer alıyor. Festival, yarışma jürilerini oluşturan dünyaca ünlü sanatçıların vereceği konserler ve ustalık sınıflarıyla farklı ülkelerden müzisyen ve sanatseverleri İstanbul’da bir araya getirmeyi hedefliyor. Festival komitesi başkanı A. İmre Tüylü ayrıca, gelecek yıllarda festivalin devamlılığını sağlayarak İstanbul’un kültür sanat hayatına katkıda bulunmayı ve maddi gücü yeterli olmayan genç nesillerin sanatsal eğitimine imkan vermeyi de amaçladıklarını ifade ediyor.



Sanat yönetmenliğini, uluslararası arp sanatçısı ve ABD Indiana Üniversitesi Arp Bölümü Eş Başkanı Florence Sitruk’un üstlendiği Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali’nin organizasyon komitesi aynı zamanda; piyano sanatçısı, Anadolu Üniversitesi Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Lilian Tonella Tüzün; arp sanatçısı, Anadolu Üniversitesi Arp Sanat Dalı Öğretim Elemanı Gözde Ece Yavaş ve Necipoğlu’nun ablası A. İmre Tüylü’den oluşuyor.



Festival kapsamında Pera Müzesi’nde, Young Hope (12-16 yaş) ve Young Artist (17-21 yaş) olmak üzere iki kategoride gerçekleşecek Solo Arp Yarışmaları için başvurular 15 Aralık'a kadar devam ediyor. Arp bulunma zorunluluğu olmayan Oda Müziği Yarışmaları’nın son başvuru tarihi ise 1 Aralık. 30 yaş altı katılımcılara açık olan yarışmalar, Özel Alman Lisesi’nde gerçekleşecek. Yarışma başvurularıyla ilgili detaylı bilgilere cnharpfestival.com adresinden ulaşılabilir.

