Uğur Yücel tek kişilik oyunuyla kapalı gişe

Seneler önce sahnelediği tek kişilik gösterisi Azınlıkta Kaldık ile yeniden sahnelere dönen Uğur Yücel, dün akşam İstanbul TİM Show Center'da seyirci karşısına çıktı. Kerki Solfej organizasyonunda önceki gösterilerinde olduğu gibi izleyicisiyle yine kapalı gişe buluşan Yücel, anıları, esprileri ve sahne şovuyla herkesi kendine hayran bıraktı.



Gösteri boyunca izleyicileriyle de bol bol sohbet eden usta sanatçı, gösteri boyunca keyifli anlar yaşattı.



OYUN TAKVİMİ



19 Kasım 2019 Salı Duru Ataşehir Ana Sahne İstanbul

22 Kasım 2019 Cuma Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Balıkesir

23 Kasım 2019 Cumartesi TİM Show Center İstanbul

25 Kasım 2019 Cumartesi Yenişehir Bld. Atatürk Kültür Merkezi Mersin

26 Kasım 2019 Salı Tepekule Kültür ve Kongre Merkezi İzmir

27 Kasım 2019 Çarşamba Nilüfer Sahnesi Bursa

29 Kasım 2019 Cuma TİM Show Center İstanbul

30 Kasım 2019 Cumartesi MEB Şura Salonu Ankara