Ülkü Tamer hayatını kaybetti
Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 81 yaşında Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.
Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.
"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
ÜLKÜ TAMER KİMDİR?
Ülkü Tamer 20 Şubat 1937 Gaziantep'te doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1958'de Robert Koleji'ni bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde öğrenimine devam etti. 1964-1968 yılları arasında özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Tiyatroyu bıraktıktan sonra çeviri çalışmalarına ağırlık verdi. Milliyet Yayınları'nda; Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat Dergisi ve Sanat Olayı dergisini yönetti. İlk şiiri 1954'te yayınlandı. Pazar Postası, Yelken, Yeditepe gibi dergilerde çıkan şiirleriyle tanındı. 1959'da ilk şiir kitabı 'Soğuk Otların Altında'yı yayınladı.