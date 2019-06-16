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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kısa sürede ulaştığı sanatsal kaliteyle dünyada önemli yere sahip Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 2 Temmuz'da başlayacak.



Belleklerden silinmeyecek eserlerle bu yıl 10'uncu yaşını kutlayacak festival, İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 14 Temmuz'a kadar sürecek.



Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce, ING ana sponsorluğunda düzenlenecek festivale, iki gala konseriyle Bolşoy Tiyatrosu ilk kez katılacak.



TURANDOT İLE BAŞLAYACAK



Festival, Ankara Devlet Opera ve Balesinin 2 ve 3 Temmuz'da sahneleyeceği "Turandot" operasıyla başlayacak.



Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserin Turandot başrolünü, 2 Temmuz'da Koreli solist Lilla Lee, 3 Temmuz'da ise Kazak solist Zhupar Gabdullina seslendirecek.



DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni, tenor Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, opera ve balenin bir arada olduğu büyük prodüksiyon "Troya Epik Operası" ise 6 ve 7 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.



YUNUS EMRE'NİN DİZELERİ OPERA SAHNESİNDE



Ünlü halk ozanı Yunus Emre'nin şiirleri eşliğinde, onun sevgi felsefesini opera sahnesine taşıyacak Ahmet Adnan Saygun'un bestesi "Yunus Emre Oratoryosu" da 10 Temmuz'da İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından seslendirilecek.



Saygun'un, araştırmaları sonrasında Yunus Emre'nin dizelerinin üzerine bestelediği, ilk yerli Türk oratoryosu, Uğur Seyrek'in koreografisiyle ilk kez dans eşliğinde sunulacak.



BOLŞOY TİYATROSU RUS RÜZGARI ESTİRECEK



Bolşoy Tiyatrosu solistlerinin yer alacağı, 13 ve 14 Temmuz'da düzenlenecek "Bolşoy Solistleri Gala Konseri"nde, zengin repertuvarla sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak.



Konserde, alanlarında uluslararası birçok ödülün sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzosoprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve bariton Pavel Yankovsky, sevilen ve bilinen ünlü operalardan arya ile düetler seslendirecek.



Seslendirilecek operalar arasında Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman'ın Masalları, Turandot ve La Traviata yer alıyor.