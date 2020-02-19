Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başladı

Bu yıl 12.'si düzenlenen Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali, divan şiirlerinin tablolara yansıdığı "Bercesteler" isimli sergiyle başladı.



Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan festival direktörü şair ve yazar Adnan Özer, festivalin 12. yılına gelinmiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



İstanbul'un birçok tarihi, sosyal, kültürel ve akademik mekanında sözü ve şiiri yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Özer, "İstanbul'a dünyanın dört bir yanından şiir geldi, şairler geldi. Yine buradan da dünyanın dört bir yanına bizim şiirlerimiz, sözümüz ve şairlerimiz gitti" diye konuştu.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ise festivalin 12 yıl boyunca devam ettiğini anımsatarak, "Bu toprakların en eski sanatı şiirse bence çok geç bile kalmışı." dedi.



Şiirin edebiyattan üstün olduğunu savunan İnci, MSGSÜ ile festivalin işbirliğinden mutluluk duyduklarını ve gelecek senelerde de mekanlarını açabileceklerini ifade etti.



Yazar İskender Pala, bu iade-i itibarın devamının geleceğini ve sadece plastik alanlarda değil başka alanlarda da süreceğini ifade ederek, "Çünkü biz ancak kendimizi öğrendiğimiz zaman kimlikli ve nitelikli insanlar olarak entelektüel işler yapabileceğiz" dedi.



"GENÇ ŞAİRLERE DİVAN ŞİİRİNİ TAVSİYE EDERİM"



Pala, "Ben genç şairlere özellikle divan şiiri öğrenmelerini, oradaki tecrübelerden istifade etmelerini, hiç olmazsa zihinlerinde başka ufuklara başka pencerelerden bakarak yeni yollar alabileceklerinin farkına varmalarını tavsiye ederim" diyerek sözlerini tamamladı.



MSGSÜ öğrencilerinin Prof. Dr. İskender Pala tarafından divan edebiyatından seçilen 40 beyit üzerine çalışmalarından oluşan illüstrasyon ve grafik eserlerinin yer aldığı "Bercesteler" sergisi, festival süresince Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek.



Bu yıl hem "Divan Edebiyatı" hem de "Şehir ve Edebiyat" temasını öne çıkarak festival, konferans, şiir okuması ve şiir hatları vapuru gibi etkinliklerle 22 Şubat'a kadar devam edecek.