Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

Bu yıl Türkiye’nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru yapıldı. 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazanan asil ve yedek eserleri, jürinin gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.



Yarışmaya katılan tüm eserler, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa gibi jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.



Yarışma kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim uygulama okulları, KKTC, Azerbaycan, Almanya olmak üzere 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta, 11 yedek kazanan da profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu verilecek 3 öğrenci de belirlendi.



"ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE ORTAK OLUYORUZ”



Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na ilişkin değerlendirmede bulunan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana hem sağlıklı ürünlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu hedef ile tam 40 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor, onlara yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Geçen sene yarışma sonuçlarının analizine dayanarak yaptığımız sosyal araştırma ile ortaya çıkan sağlıklı yaşam ve çevre bilinci doğrultusunda ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ olarak belirlediğimiz tema ile geçen seneye oranla 2 kattan fazla başvuru aldık. Yarışmanın dijital ortama taşınmasının da başvuruların artmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Bu yıl Türkiye’nin tüm bölgeleri, Özel Eğitim Uygulama okulları ile birlikte Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den aldığımız yoğun başvuru nedeniyle büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

40. ULUSLARARASI PINAR ÇOCUK RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI



AKDENİZ BÖLGESİ

ASİL

MUSTAFA ENİS AKYURT / 7 YAŞ / ANTALYA

YEDEK

İREM SULTAN SAV / 14 YAŞ / BURDUR



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

NUREFŞAN KURT / 10 YAŞ / ERZİNCAN

YEDEK

BELİNAY YILDIRIM / 13 YAŞ / MALATYA



EGE BÖLGESİ

ASİL

ASYA HELEN KÜÇÜK / 7 YAŞ / İZMİR

YEDEK

BEGÜM DUMAN / 10 YAŞ / İZMİR



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

CEMRE KORKUT / 13 YAŞ / GAZİANTEP

YEDEK

YAĞMUR KARAYILAN / 10 YAŞ / GAZİANTEP



İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

BEREN ÖRS / 8 YAŞ / KONYA

YEDEK

EFE TOPBAŞ / 12 YAŞ / KONYA



KARADENİZ BÖLGESİ

ASİL

IRMAK GÜRLER / 11 YAŞ / SAMSUN

YEDEK

ŞİİR ŞÜKRAN DİNAR / 13 YAŞ / SAMSUN



MARMARA BÖLGESİ

ASİL

ECE EFLANİLİOĞLU / 12 YAŞ / İSTANBUL

YEDEK

BENAN NOYAN / 11 YAŞ / İSTANBUL



ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARI

ASİL

ABDÜLBAKİ HİÇYILMAZ / 8 YAŞ / KAYSERİ

YEDEK

MELİK ARDA TİNİ / 6 YAŞ / DİYARBAKIR



YURT DIŞI KATEGORİSİ

AZERBAYCAN

ASİL

KOVSƏR QURBAN / 7 YAŞ / AZERBAYCAN

YEDEK

SƏBİRƏ HƏSƏNLİ / 10 YAŞ / AZERBAYCAN



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

ASİL

GÜLÇİN BOLATÇIOĞLU / 14 YAŞ / KKTC

YEDEK

HİRANUR CANPOLAT / 13 YAŞ / KKTC



ALMANYA

ASİL

SENA ALP / 13 YAŞ / RÜSSLESHEIM

YEDEK

EKİN TUNCER / 11 YAŞ / FRANKFURT AM MAIN