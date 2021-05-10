Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazananları belli oldu

10.05.2021 - 16:50
Bu yıl Türkiye’nin 7 bölgesi, Özel Eğitim ve Uygulama Okulları ile K.K.T.C., Almanya ve Azerbaycan’daki 6-14 yaş arasında ilköğretim çağındaki çocuklar arasından toplam 12 bin 578 adet başvuru yapıldı. 40. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın kazanan asil ve yedek eserleri, jürinin gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.
Yarışmaya katılan tüm eserler, Türkiye’de resim sanatına gönül vermiş Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Aysun Öz, Faruk Şüyün, Olkan Özyurt ve Emrah Kolukısa gibi jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.
Yarışma kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesi, özel eğitim uygulama okulları, KKTC, Azerbaycan, Almanya olmak üzere 11 asil kazanan, tablet ve profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta, 11 yedek kazanan da profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta ile ödüllendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursu verilecek 3 öğrenci de belirlendi.
"ÇOCUKLARIN HAYALLERİNE ORTAK OLUYORUZ”
Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na ilişkin değerlendirmede bulunan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, “Kurulduğumuz günden bu yana hem sağlıklı ürünlerimizle hem de gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleriyle gelecek nesillerin sanatsal ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyoruz. Bu hedef ile tam 40 yıldır çocuklarımızın hayallerine ortak oluyor, onlara yaratıcılıklarını ortaya koyup kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Geçen sene yarışma sonuçlarının analizine dayanarak yaptığımız sosyal araştırma ile ortaya çıkan sağlıklı yaşam ve çevre bilinci doğrultusunda ‘Doğayı Seviyorum, Çevreme İyi Bakıyorum’ olarak belirlediğimiz tema ile geçen seneye oranla 2 kattan fazla başvuru aldık. Yarışmanın dijital ortama taşınmasının da başvuruların artmasında etkili olduğuna inanıyoruz. Bu yıl Türkiye’nin tüm bölgeleri, Özel Eğitim Uygulama okulları ile birlikte Almanya, Azerbaycan ve KKTC’den aldığımız yoğun başvuru nedeniyle büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
40. ULUSLARARASI PINAR ÇOCUK RESİM YARIŞMASI SONUÇLARI
AKDENİZ BÖLGESİ
ASİL
MUSTAFA ENİS AKYURT / 7 YAŞ / ANTALYA
YEDEK
İREM SULTAN SAV / 14 YAŞ / BURDUR
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ASİL
NUREFŞAN KURT / 10 YAŞ / ERZİNCAN
YEDEK
BELİNAY YILDIRIM / 13 YAŞ / MALATYA
EGE BÖLGESİ
ASİL
ASYA HELEN KÜÇÜK / 7 YAŞ / İZMİR
YEDEK
BEGÜM DUMAN / 10 YAŞ / İZMİR
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
ASİL
CEMRE KORKUT / 13 YAŞ / GAZİANTEP
YEDEK
YAĞMUR KARAYILAN / 10 YAŞ / GAZİANTEP
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
ASİL
BEREN ÖRS / 8 YAŞ / KONYA
YEDEK
EFE TOPBAŞ / 12 YAŞ / KONYA
KARADENİZ BÖLGESİ
ASİL
IRMAK GÜRLER / 11 YAŞ / SAMSUN
YEDEK
ŞİİR ŞÜKRAN DİNAR / 13 YAŞ / SAMSUN
MARMARA BÖLGESİ
ASİL
ECE EFLANİLİOĞLU / 12 YAŞ / İSTANBUL
YEDEK
BENAN NOYAN / 11 YAŞ / İSTANBUL
ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARI
ASİL
ABDÜLBAKİ HİÇYILMAZ / 8 YAŞ / KAYSERİ
YEDEK
MELİK ARDA TİNİ / 6 YAŞ / DİYARBAKIR
YURT DIŞI KATEGORİSİ
AZERBAYCAN
ASİL
KOVSƏR QURBAN / 7 YAŞ / AZERBAYCAN
YEDEK
SƏBİRƏ HƏSƏNLİ / 10 YAŞ / AZERBAYCAN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
ASİL
GÜLÇİN BOLATÇIOĞLU / 14 YAŞ / KKTC
YEDEK
HİRANUR CANPOLAT / 13 YAŞ / KKTC
ALMANYA
ASİL
SENA ALP / 13 YAŞ / RÜSSLESHEIM
YEDEK
EKİN TUNCER / 11 YAŞ / FRANKFURT AM MAIN