Ünlü sanatçılar Ümit Besen ve Pamela, Tarihi Sinop Cezaevi'nde sahneye çıkacak.



Sinop’ta bir müzik ve organizasyon firması, Türkiye’nin en önemli turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Sinop’un tarihi ve kültürel mirası olan Tarihi Cezaevi'nin tanıtımı için bir konser furyasını başlatıyor.



Tarihi cezaevinin mistik ortamında oluşturulacak konser platformunda birbirinden önemli sesleri Sinoplularla buluşturacak olan etkinliklerin ilki fantezi müziğin dev ismi, güçlü yorumcu Ümit Besen ve modern müzik dünyasının güçlü sesi Pamela ile başlıyor.

Konser, 12 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek.