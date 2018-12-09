Arabesk-fantezi müzik yorumcusu Ümit Besen ile rock müzisyeni Pamela, birlikte çıktıkları Antalya Jolly Joker sahnesinde seyirlik bir konsere imza attılar.



Hazırladıkları repertuvarla Antalya'yı ayağa kaldıran ikiliden Pamela, Ümit Besen'in Nikah Masası şarkısını seslendirdi. Sahnedeki diğer müzisyen arkadaşlarının da kendisine eşlik etmesiyle seyirlik görüntülere imza atan Pamela, bir sonraki şarkıda ise elektro gitarla şarkı söyleyen partneri Ümit Besen'le dans ederek sürprizlerine devam etti.



Yaklaşık iki saat kaldıkları sahnede performanslarıyla tam not alan ikili, konserin finalini Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi şarkısıyla yaptı.