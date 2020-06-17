Üniversite öğrencisi Ferman Narin'e kısa filmi Pirabok ile uluslararası ödül

MEÜ öğrencisi Ferman Narin, uluslararası bir başarıya imza atarak Mersin’in gururu oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde halk arasında doğaüstü bir varlık olarak nesilden nesile aktarılan Pirabok üzerine bir kısa film kurgulayan Narin, Yapım-Yönetim dersi kapsamında çektiği filmle uluslararası festivallere katıldı.

Bu festivallerde finale kalan, özel seçki olarak gösterime alınan Pirabok filmi, son olarak IMDb (İnternet Film Veri Tabanı) belirleyicisi festivallerden biri olan ve İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Florence Film Awards festivalinde “En İyi Korku Filmi” ödülüne layık görüldü.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, öğrenci filmleri kategorisi de bulunan festivalde Ferman Narin, birçok profesyonel filmin de başvurduğu genel korku kategorisinde birincilik ödülü alarak önemli bir başarıya imza attı.

Narin’in çektiği kısa film, 6 Haziran 2020 tarihinde ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Los Angeles International Indie Short Fest festivalinde ‘Özel Seçki’de yer almış, ardından da jüri kararıyla ilk 10 film arasına girerek finalist olarak seçilmişti.

Pirabok, 30 Aralık 2020’de Kanada’nın Ottawa kentinde düzenlenecek olan The Horror Movie Award film festivalinde de finalist olarak yer almayı başardı.