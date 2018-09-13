Sanat, iş ve spor dünyasından ünlüler, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına sahne alacak.
Uniq Açıkhava Sahnesi'nde 2 Ekim'de gerçekleştirilecek konserde, Sezen Aksu şarkıları seslendirilecek.
Most Production'ın organizasyonuyla düzenlenen gecenin yönetmenliğini Çağan Irmak üstlenirken, konserin müzik direktörü ve orkestra şefi ise Tuluğ Tırpan olacak.
Programda, Barış Falay, Birce Akalay, Burcu Biricik, Devrim Yakut, Elif-Kerem Gönlüm, Işıl Yücesoy, Neslihan Demir, Özge Borak, Özgür Çevik, Sinem Kobal, Tamer Levent, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Tülay Günal, Yetkin Dikinciler ve Zara'nın yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından sürpriz konuklar sahne alacak.
Gecenin geliriyle 900'ün üzerinde Toplum Gönüllüsü gencin, sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
SEZEN AKSU'DAN YENİ ALBÜM