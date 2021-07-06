Ünlü İtalyan şarkıcı ve sunucu Raffaella Carra hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü İtalyan şarkıcı Raffaella Carra 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. Carra'nın uzun süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

ORTAĞINDAN İLK BİLGİ



Sanatçının uzun yıllar ortağı olan Sergio Iapino yaptığı açıklamada, "Raffaella bizi terk etti. İnsaniyeti, kusursuz gülüşü ve olağanüstü yeteneğinin sonsuza dek parlayacağı daha iyi bir dünyaya gitti" dedi.

HASTALIĞINI AÇIKLAMADI



Lapino, sanatçının uzun süredir bir hastalıkla boğuştuğunu belirtirken, hastalığın ne olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

LGTBİ SAVUNUCUSUYDU



Canzonissima, La Hora de Raffaella ve Pronto, Raffaella gibi televizyon eğlence programlarıyla pek çok ülkede popüler olan Carra, aynı zamanda kadın ve LGBTİ haklarının sıkı savunucularındandı.

25 ALBÜM YAPTI



Carra, müzik kariyeri boyunca 25 albüm yaparken, en son 2018'de Ogni volta che è Natale isimli albümü çıkarmıştı.



Çok sayıda sinema filminde de oynayan sanatçının en çok ses getiren çalışmalarından biri, Frank Sinatra ile kameraların karşısına geçtiği Von Ryan's Express isimli film oldu.



Kazara Aşk 3. yeni bölüm 2. fragmanı