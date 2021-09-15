Ünlü komedyen Norm Macdonald hayatını kaybetti

Amerikalı komedyen Norm Macdonald, 61 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen komedyen, dokuz yıldır kanserle mücadele ediyordu.



Komedyenin son anlarında yanında olan, yapım ortağı ve arkadaşı Lori Jo Hoekstra, Macdonald’ın uzun zamandır kanserle mücadele ettiğini, sağlık sorununu ailesi, arkadaşları ve hayranlarından gizli tutmaya karar verdiğini açıkladı.



Deadline’a konuşan Hoekstra, “Komedisiyle gurur duyuyordu. Hastalığının seyircilerini ve sevdiklerini etkilemesini hiç istemedi. Norm’un saf bir komiklik anlayışı vardı. Bir keresinde, ‘Bir şaka sürpriz bir şekilde kişiyi yakalamalı, hiçbir zaman dalkavukluk şeklinde olmamalı’ diye yazmıştı. O hiçbir zaman dalkavukluk yapmadı. Çok özleyeceğim” dedi.



Macdonald, kasım ayında New York Komedi Festivali’nde yer alacaktı.



SNL'DEKİ TAKLİTLERİYLE TANINDI

1993-1998 yılları aradında televizyon şovu Saturday Night Live’ın (SNL) kadrosunda yer alan Macdonald, üç sezon boyunca da şovun sunuculuğunu üstlenmişti.



1959 yılında Quebec’te doğan komedyen, gösteri dünyasındaki kariyerine Kanada’daki kulüplerde komedyenlik yaparak başladı. 1990’da on Star Search’te yarışmacı olarak yer alan Macdonald, ilk kez The Dennis Miller Show için yazarlık yaptı.



1992-1993 yılları arasında Roseanne Barr’ın sitcom’u Roseanne’in senaristliğini üstlendi. Ardından SNL’de şov yapmaya başlayan Macdonald; Clint Eastwood, David Letterman, Larry King, Quentin Tarantino, Mr. Bean gibi isimlerin taklitleriyle akılda kaldı.