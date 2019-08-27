Yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Selahattin Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Kalp krizi geçirdiği öğrenilen sanatçı, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Özdemir'in yakınları ve sevenleri, ölüm haberi üzerine hastaneye gitti.
Ünlü müzisyen Selahattin Özdemir hayatını kaybetti
Sanat
Mersin'de, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü müzisyen Selahattin Özdemir yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 3 gün önce rahatsızlanarak Toros Devlet Hastanesine kaldırılan 56 yaşındaki Selahattin Özdemir, yoğun bakımda tedavi altına alındı.