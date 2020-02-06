Ünlü radyocu Ender Uslu hayatını kaybetti

Türkiye'nin ilk özel radyosu Radyo Bodrum'un kurucusu Ender Uslu hayatını kaybetti.
Son olarak Kafa Radyo'nun yöneticiliğini yapan Uslu'nun vefatını, Kafa Radyo'dan Nihat Sırdar duyurdu.
Ustamızı, abimizi kaybettik.— Nihat Sırdar (@nihatsirdar) February 6, 2020
Ender Uslu artık yok.
Konuşacak takat da yok, affedin.
Ne alçak bir yılmışsın be 2020...
ENDER USLU KİMDİR?
Ender Uslu 3 Temmuz 1951'de Bodrum'da doğdu. Aynı zamanda gazetecilik de yapan Uslu, Bodrum'da Merhaba Gazetesi'ni kurdu.Uslu ayrıca 2005 yılında öğretim elemanı olarak atandığı Galatasaray İletişim Fakültesi'nde yayın yapan "Radyo Kampüs"ü kurdu.