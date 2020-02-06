Ünlü radyocu Ender Uslu hayatını kaybetti

Radyo dünyasının tanınan ismi Ender Uslu hayatını kaybetti.

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Türkiye'nin ilk özel radyosu Radyo Bodrum'un kurucusu Ender Uslu hayatını kaybetti.

Son olarak Kafa Radyo'nun yöneticiliğini yapan Uslu'nun vefatını, Kafa Radyo'dan Nihat Sırdar duyurdu.

ENDER USLU KİMDİR?

Ender Uslu 3 Temmuz 1951'de Bodrum'da doğdu. Aynı zamanda gazetecilik de yapan Uslu,  Bodrum'da Merhaba Gazetesi'ni kurdu.Uslu ayrıca 2005 yılında öğretim elemanı olarak atandığı Galatasaray İletişim Fakültesi'nde yayın yapan "Radyo Kampüs"ü kurdu.

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