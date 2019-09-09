Usta tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybeden sanatçının cenazesi için ailesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün hazırlıklara başladığını belirtti.



DİNÇER SÜMER KİMDİR?

19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenim yıllarında gazetecilik yaptı. Bu sırada tiyatrolarda çalıştı, sinema filmlerinde rol aldı. Şiir ve radyo oyunlarıyla edebiyata girdi. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalar yaptı.



1961'den bu yana Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Sümer, Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu'nda ve Tiyatro Yazarları Derneği yönetiminde bulundu. Anadolu Üniversitesi'nde dramaturg dersi öğretim görevlisi olarak görev yaptı.



Dinçer Sümer'e Türk Dil Kurumu, TRT ve TBMM gibi pek çok kurumdan sanata yaptığı katkılardan dolayı verilen ödüllerin yanı sıra, 1998 yılında da Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi.



Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanlığı da yapan Dinçer Sümer'in Eski Fotoğraflar adlı tiyatro oyunu 2008 yılında sinemaya aktarıldı.