Usta oyuncu Mehtap Anıl hayatını kaybetti

Mahallenin Muhtarları'nda Kemikkıran Kadriye karakterini canlandıran Mehtap Anıl, 80 yaşında hayata veda etti.

OYUNCULUĞA 14 YAŞINDA BAŞLADI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Anıl'ın cenazesi, bugün Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

MEHTAP ANIL KİMDİR?



Son 7 yıldır İBB'ye ait Kartal Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren sanatçı, 1940 yılında İstanbul Çatalca'da dünyaya geldi. 14 yaşından beri oyunculuk yapan Anıl, Devlet Tiyatroları'nda da görev yaptı. Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak 1940 yılında Çatalca’da dünyaya geldi. Mehtap Anıl altı aylıkken İstanbul’a yerleştiler. Önce Beyazıt İlkokulu’nu daha sonra İstanbul Kız Lisesi ve Cağaloğlu Belediye Konservatuarı Bale bölümü’ne girip, mezun oldu. Oyunculuga 14 yaşında başlayan Anıl, 3 Yıl Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu olarak çalıştı. Bir erkek çocuğu sahibi olan oyuncu, 1992-2002 arasında Mahallenin Muhtarları dizisinde Kemikkıran Kadriye karakteriyle kült oldu. 80 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu sinema ve tiyatro dünyasında önemli izler bıraktı.

