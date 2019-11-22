Uyuyan Güzel balesi yeniden sahnede

Uzun bir aradan sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 2017 yılında repertuvarına yeniden kattığı, seyircisinden büyük beğeni ve istek alan, bale tekniği ve estetiği yönünden bu sanat dalının en önemli ürünlerinden biri olan Uyuyan Güzel balesi 30 Kasım, 3, 5, 7, 10, 12 Aralık tarihlerinde yeniden sahnelenerek gri kış günlerine renk katacak.

Koreograf - besteci işbirliğinin de en güzel örneklerinden biri olan Uyuyan Güzel’in koreografı Petipa, henüz yazılmamış bir müzik üzerine bu baleyi tasarlarken; Çaykovski'nin, yazdığı güzel müzikle balenin bütün farklı kavramlarının, karakterlerin ve güçlüklerle dolu bale adımlarının en doğal biçimde kaynaşmasına olanak verdiği biliniyor.

Yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalı olan Uyuyan Güzel'i İstanbul Devlet Opera ve Balesi Bale Başkoreografı Ayşem Sunal Savaşkurt, çıkış noktası olarak Petipa’ya sadık kalarak ve R. Nureyev’den de etkilenerek sahneye koyuyor.

GÖSTERİ TARİHLERİ

3, 5, 10, 12 Aralık

Saat: 20.00

30 Kasım ve 7 Aralık

Saat: 16.00

Yer: Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

UYUYAN GÜZEL HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Uyuyan Güzel, yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalıdır. Aslen 1697’de Fransız Charles Perrault’un ve 1812’de Alman masal üstatları Grimm Kardeşler’in yazıya geçirdiği masal, daha önce de Basile tarafından “Ay, Güneş ve Talia” adıyla İtalya’da yayımlanmıştır.



Çaykovski, St. Petersburg’daki Çarlık Tiyatrosu Mariinski’nin müdürü İvan Vsevolozhski ‘den 25 Mayıs 1888 tarihli bir mektup alır. Vsevolozhski, Charles Perrault’un “La Belle au Bois Dormant” adlı peri masalları üzerine bir bale yazmasını önermektedir. Bunun üzerine Çaykovski, Vsevolozhski’den bir senaryo hazırlamasını ister. 3 Eylül günü eline geçen senaryoyu bir solukta okuyan Çaykovski, aynı gün hem Vsevolozhski’ye, hem de kardeşi Modest’e birer mektup yazar ve “Bu senaryo tam bana göre, bestelemek için bundan daha iyisini isteyemem” diyerek beğenisini bildirir.



Bestecinin çalışmaya başlaması için gerekli olan detaylı oyun planını, balenin koreografisini yapacak olan Marius Petipa, senaryonun yazarı Vsevolozhski ile iyice konuşup ve Çaykovski’nin de görüşünü aldıktan sonra hazırlayıp gönderir. Marius Petipa, henüz yazılmamış bir müzik üzerine “Uyuyan Güzel” balesini tasarlamaktadır. Daha önceden oyundaki kişilerini belirlemiş, tempoyu, ritmi ve hatta hangi çalgıların kullanılacağını bile düşünmüştür. Çaykovski ile bir araya geldiklerinde, ona, nerede ne yapması gerektiğini büyük bir titizlikle tek tek anlatmıştır.



Klasik bale repertuarının en önemli eseri olarak kabul edilen, konservatuarlarda üzerine incelemeler yazılan Uyuyan Güzel ilk kez 1890 yılında St. Petersburg’da sahnelendi, ancak asıl şöhretine 20. yüzyılda kavuştu.