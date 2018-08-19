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McG’nin yönetmen koltuğuna geçeceği ve Mary Viola, Corey Marsh, Dmitri Johnson, Stephan Bugaj ile birlikte yürütücü yapımcı olarak görev yapacağı dizi 1900’lü yılların başında geçen karanlık bir hikayeyi takip edecek.



Londra’da hayat bulan Vampyr, gizemli bir şekilde vampire dönüşen bir Doktor Jonathan Reid’in sıradışı maceralarını konu edinecek. Hastalarını iyileştirme ya da avlanma ikilemi arasında kalan doktor, ölümcül bir virüsün yayılmasıyla birlikte tüm insanlığı kurtarma şansına erişir. Ancak bunun için birtakım fedakarlıklarda bulunması gerekecektir.



Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen Vampyr oyunu, geçtiğimiz Haziran ayında piyasaya sürüldü ve ilk ayında 450 binden fazla kopya satarak ABD’nin yanı sıra bazı Avrupa ülkerinde de en çok satanlar listesinin zirvesine yükseldi.