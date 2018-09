İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Vildan Atasever'den estetik açıklaması

Otizmli bir adam ve onun oğlu arasındaki hikayede, Vildan Atasever otizmli adamın eşi Ayşe rolünde izleyici karşısına çıkacak. 4 haftada çekimleri tamamlanan filmde, otizmli Fikret’i Ömer Akgüllü canlandırıyor. Filmin yönetmenliğini ise Ahmet Sönmez üstlendi.



Hürriyet'in haberine göre; Sadece Farklı, ‘otizmli’ bir baba ile ‘normal’ oğlunun hikâyesi. Fikret kütüphanede çalışmaktadır. Evlidir. 10 yaşında bir erkek çocuk babasıdır. Tam anlamıyla ‘rutin’ bir hayat yaşamaktadır. Karısının evi terk etmesi ile rutini bozulan Fikret, günlük hayatını sürdürebilme becerisini yitirir. Oğlu, kendini bir anda babasının ‘babası’ konumunda bulur.



37 yaşındaki Atasever, The Memories of The Black Horses filminin ardından üç yıl sonra sinemada boy göstermiş olacak.