Warner Bros'tan Harry Potter'ın 20. yıl dönümüne özel program

Warner Bros. Harry Potter'ın 20. yılını özel bir etkinlik ile kutlamaya hazırlanıyor. Hazırlanan beş günlük etkinlikte Harry Potter hayranları bir araya geliyor.

20.05.2021 - 08:57

Warner Bros'tan Harry Potter'ın 20. yıl dönümüne özel program

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Warner Bros. Harry Potter‘ın 20. yıldönümü için beş günlük bir etkinlik hazırlıyor. HBO Max, Cartoon Network ve TBS‘de yayınlanacak beş günlük özel etkinlik, Harry Potter hayranlarını bir araya getirecek.

Sürpriz konukların katılacağı program, Harry Potter hayranlarına özel bilgi yarışması, retrospektif ve birçok farklı etkinlikten oluşacak.

Yapılan açıklamalar arasında izleyicilerin de evlerinden programa dahil olabileceği oyunlar bulunduğu duyuruldu.

Warner Bros. başkanı Tom Ascheim şu ifadeleri kullandı: "Büyücü dünyasının 20. yılını kutlamak için heyecan verici özel etkinliklerin yapılacağı çok platformlu bir televizyon etkinliğinde yıllardır büyük bir tutkuyla heyecanımızı canlı tutan bütün hayranlarla buluşacağız.Tüm Potter hayranları içlerindeki Hermione Granger’ı kucaklayarak, Büyücü Dünyası bilgilerine göz atıp bu benzersiz kutlamaya hazırlanabilirler. Sıradan Büyücülük Düzeyi sınavına girmenin nasıl hissettireceğini öğrenmek isteyen bütün hayranları bekliyoruz"

Program hakkında bilgiler wizardingworld.com adresinden yayınlanıyor.

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