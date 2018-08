Gal Gadot'nun başrolde yer aldığı, DC'nin beklenen filmi Wonder Woman 1984'ün müziği Oscar ödüllü ünlü besteci Hans Zimmer’a emanet.



Zimmer 2016’da yaptığı bir açıklamada, artık süper kahraman filmleri için müzik yapmayacağını söylemiş, bu duyurusuyla da bazı yönetmen ve yapımcılardan tepki görmüştü. Müzisyen, daha sonra geri adım atarak uygun bir senaryo beklediğini belirtmişti.



Zimmeri Çünkü Wonder Woman 1984 filminin yanı sıra gelecek yıl vizyona girecek olan X-Men: Dark Phoenix filmi için de beste yapacak.



Öte yandan ilk Wonder Woman filminin müzikleri Rupert Gregson-Williams tarafından yapılmıştı.



Hala çekimleri süren Wonder Woman 1984, 1 Kasım 2019'da vizyona girecek.

