XXF: Very Very French Festival 24 Kasım'da başlıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan XXF: Very Very French Festival, bu sene 24 Kasım – 7 Aralık 2018 tarihleri arasında, Zorlu PSM’de gerçekleşiyor. İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile gerçekleşecek festival bu sene müzikseverlere pop müzikten caza, elektronik müzikten folka, rock müzikten blues’a 4 farklı etkinlik sunacak.

İşte XXF: Very Very French Festival programı:

CHARLES PASI // 24 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ



Armonikasının üzerine eklediği büyülü sözlerle Fransız çağdaş müzik sahnesinin en etkili isimlerinden biri haline gelen Charles Pasi, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde! İlk albümünü 22 yaşında yayımlayan, bu albümüyle International Blues Challenge’da dünyanın en iyi blues albümleri sıralamasında beşinci olan Charles Pasi, 34 yaşına gelene kadar dünyanın dört bir yanına taşıdığı müziğiyle XXF Very Very French Festival kapsamında müzikseverlerle buluşacak.



Kapı: 20.30



Etkinlik Başlangıç: 21.00



Bilet Fiyatları: Tam 1. Kategori – 100 TL // Tam 2. Kategori – 75 TL // Öğrenci 1. Kategori – 80 TL // Öğrenci 2. Kategori – 60 TL



ANATOLIAN POWER - DERYA YILDIRIM & GRUP ŞİMŞEK, ELEKTRO HAFIZ, GRUP SES, KOZMONOT OSMAN // 24 KASIM 2018 // STUDIO



Yerel tınılarıyla sınırlar ötesine ulaşan, yerli dinleyicilerin ilgisinin yanında keyifli canlı performanslarıyla birçok ülkede farklı sahnelerde ağırlanan müzisyenler, “Anatolian Power” çatısında XXF: Very Very French Festival programında buluşuyor. Saykodelik folk tınılarının, çağdaş yaklaşımlarla sahnede olacağı gecede Derya Yıldırım & Grup Şimşek ve Elektro Hafız canlı performanslarıyla, Grup Ses ve Kozmonot Osman kanınızı kaynatacak ve dansa hayır diyemeyeceğiniz canlı setleriyle; Zorlu PSM Studio’da sabahın ilk ışıklarına kadar süerecek gece, XXF: Very Very French Festival’i Anadolu tınılarıyla tanıştıracak.



Kapı: 20.30



Grup Ses: 20.30



Elektro Hafız: 22.00



Derya Yıldırım & Grup Şimşek: 23.30



After: Kozmonot Osman (Live)



Bilet Fiyatları:



Tam – 70 TL // Öğrenci – 50 TL

BACHAR MAR- KHALIFE // 29 KASIM 2018 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ



Beyrut- Paris merkezli bir üsse sahip bağımsız kompozitör Bachar Mar-Khalifé alternatif bir oryantalizm için XXF: Very Very French Festival programında Zorlu PSM’de yerini alıyor. Klasik, elektronik, rock ve birçok farklı başlıkta değerlendirilebilecek bir müzikal yaklaşıma sahip olan Bachar Mar-Khalifé, dinleyicilere müzikal bir serüven yaşatacak.



Kapı: 20.30



Etkinlik Başlangıç: 21.00



Bilet Fiyatları: Tam 1. Kategori -75 TL // Tam 2. Kategori – 55 TL // Öğrenci 3. Kategori – 60 TL // Öğrenci – 45TL





FAKEAR, CLEA VINCENT, MOUSIKE // 7 ARALIK 2018 // STUDIO



Ülkesinin kuzeybatısından downtempo melodileri tüm dünyaya yayılan Fakear ve Fransa’dan yükselen genç kadın seslerin en dikkat çeken ve Türkiye’de online müzik dinleme servislerinde en çok dinlenen isimlerinden Cléa Vincent, peşpeşe performanslarıyla Zorlu PSM’de XXF: Very Very French Festival 2018 serisini unutulmaz bir geceyle taçlandıracak.



Kapı: 20.30



Clea Vincent: 21.30



Fakear: 23.00



After Party: Mousikē



Bilet Fiyatları: Tam – 85 TL // Öğrenci – 60 TL